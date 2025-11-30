Kömür madeninde göçük. Yaralı işçiyi arkadaşları kurtardı
30.11.2025 04:02
Anadolu Ajansı
DHA
Kütahya'da kömür ocağında kaya düşmesi sonucu meydana gelen göçükte yaralanan E.D., mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde bulunan bir kömür madeni ocağında kaya düşmesi sonucu göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan maden işçisi E.D., mesai arkadaşları tarafından kısa sürede yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçi, bölgeye sevk edilen ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin yaralı işçinin tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.