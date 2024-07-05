Kömür yüklü TIR devrildi: Sürücü yaralandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde M.E. idaresindeki 05 FD 554 plakalı kömür yüklü TIR, Malatya- Elazığ kara yolunun Keban ilçesi Fırat Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR'daki kömürlerin de çevreye saçıldığı kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
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