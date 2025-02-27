Komutanlar Özgür Özel'e dava açıyor | MSB kaynakları: Komutanlara yönelik sözler kabul edilemez

Algan'ın kendisine yapılan baskılar sonucunda görevinden ayrıldığını iddia eden Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu eleştirerek "Ne yaptığınızı biliyoruz, günü gelince hesap sormak için not ediyorum." demişti.

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı ile TSK'dan ayırma cezası alan 5 teğmene ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın bu ihraçlara şerh koyduğunu ileri sürmüştü.

"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır."

MSB 'de haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık kaynakları tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki çeken açıklamaları sonrasında kuvvet komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına dair sorular üzerine şunlar kaydedildi: "TÜM YASAL HAKLAR KULLANILACAK"

SON BİR HAFTADA 44 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Düzenlenen toplantıda terörle mücadelede son bir haftalık bilanço da açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak tarihinden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 452'e yükseldi.

"SURİYE'DE HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE YER YOK"

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Komşumuz Suriye’de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanabilmesi için, Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir. Bu kapsamda; 4 Şubat’ta Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilere yeni ve önemli bir boyut kazandırmıştır. Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye’de PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne yer yoktur. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Askeri Ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış en kısa zamanda görev yerine katılması sağlanacaktır. Önümüzdeki süreçte ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bakanlığımızdan teknik bir heyetin Suriye’ye gitmesi planlanmaktadır."