Meclis Başkanı Kurtulmuş, Bakan Güler ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Meclis Başkanlığı'ndaki görüşmeye; Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen ve Kurtulmuş'un yeniden Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla nezaket ziyareti amacını taşıdığı belirtilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Kurtulmuş, Bakan Güler ve komutanları kapıya kadar uğurladı.

Görüşmede, Kurtulmuş’un Terörsüz Türkiye ile ilgili süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüşlerini aldığı öğrenildi.

Kurtulmuş, geçen hafta da Terörsüz Türkiye sürecinin koordinasyonunu yürüten Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın tarafından ziyaret edilmiş ve sürece ilişkin Kalın’dan brifing almıştı.