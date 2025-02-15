Konakçı soruşturması: Diyanet müfettişle fotoğrafa tepkili

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, şikayeti üzerine Halil Konakçı hakkında açılan idari soruşturma kapsamında Diyanet'e bağlı müfettişler Dikbayır'ı TBMM'deki makamında ziyaret edip görüşme gerçekleştirmişti.



Dikbayır'ın görüşmeye ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması ve müfettişlerin isimlerini açık etmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti.



Sabah'ın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın; müfettişler ile izinsiz fotoğraf çektirdiği ve sosyal medyada paylaşarak kimliklerini açık ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulunulacak.



Şikayetin ardından söz konusu dilekçenin TBMM'ye de sunulacağı öğrenildi.

HALİL KONAKÇI KİMDİR?



Vaiz Halil Konakçı, 1980'de İzmir'in Eşrefpaşa ilçesinde dünyaya geldi. 44 yaşında olan Konakçı, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve vaiz olarak çalışıyor. ilahiyat eğitimi alan Konakçı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde imam-hatip olarak görev yaptı, Ankara Melike Hatun Camii ve Bursa Mihraplı Camii'nde vaazlar verdi.