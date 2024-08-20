Konkordato ne demek? Konkordato ilanı ne anlama geliyor?

Son dönemde gündeme gelen konkordato furyası borsada da etkisini göstermeye başladı. Halka açık bir şirketin konkordato ilanı, yurt içi piyasalardaki tedirginliği artırdı. Peki, konkordato ne demek? Konkordato ilanı ne anlama geliyor?

Konkordato ne demek? Konkordato ilanı ne anlama geliyor?

anlaşması veya konkordato, batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır.

Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.

Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragât eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.

Konkordato ne demek? Konkordato ilanı ne anlama geliyor? - 1

KONKORDATOYA NASIL BAŞVURULUR?

Borçlu veya alacaklı konkordato için şirketin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurmak zorunda. Dilekçe ve şirketin bilançosuyla yapılan başvuru mahkemenin inceleme sürecini de başlatıyor.

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