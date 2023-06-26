Konser öncesi sıra cinayeti: 1 ölü 2 yaralı

HAYATINI KAYBETTİ



17 yaşındaki Doğan Çatal, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajından sonra diğer 2 yaralı ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada tedavi altına alınan Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin