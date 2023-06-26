Konser öncesi sıra cinayeti: 1 ölü 2 yaralı

Karşıyaka’daki bir alışveriş merkezi içinde düzenlenen konserde, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Sözlü tartışma gerginliğin yükselmesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan arbede sonucu B.B., Y.K. ve Doğan Çatal bıçak darbeleriyle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
17 yaşındaki Doğan Çatal, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajından sonra diğer 2 yaralı ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Konser
- İzmir
- Cinayet