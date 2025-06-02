Konserde bıçaklı kavga: Üç yaralı
Şanlıurfa'da bir konserde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada üç kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da konserde çıkan kavgada üç kişi yaralandı.
Şanlıurfa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen konserde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Bıçakla yaralanan üç kişi, hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili şüphelileri gözaltına aldı.
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