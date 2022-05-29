Konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki bir festivalde şarkıcı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı.



İddiaya göre, konserde E.Ö. ile M.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.



Kavgada E.Ö, M.T'nin bacağına silahla ateş etti. Yaralanan M.T'ye ilk müdahaleyi olay yerindeki zabıta ve polis ekipleri yaptı.



M.T, 112 Acil Sağlık ekibince Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

Bu arada konser alanındaki bebek arabasında bulunan 3 yaşındaki E.F'nin ağlaması üzerine ailesi, çocuğun da yaralandığını fark etti.



İlçedeki hastaneye götürülen küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



E.Ö, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.