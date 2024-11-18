Konsere "damsız girilmez" yasağına 141 bin TL ceza!

Antalya'da yaşayan H.Ö, şubat ayında internet üzerinden bilet alarak konsere gitmek istedi.



Konser için mekana gittiğinde tek erkek olması sebebiyle içeri alınmayan H.Ö'ye, "tek kadın olsaydın mekana alırdık" denildi. Sebebini sorduğunda "mekandaki kadın/erkek sayısı dengesinin gözetilmesi" nedeniyle söz konusu uygulamanın yapıldığı cevabını aldı.



Bileti aldığı internet sitesine e-Posta göndererek bilet ücretinin iadesini talep eden H.Ö'ye, "etkinlik kurallarında kadın/erkek dengesinin gözetileceğine ilişkin bir madde bulunduğu" belirtilerek, iade yapılmadı.



Cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağı ihlaline uğradığını ileri süren H.Ö, TİHEK'e başvurdu.



Başvuru kapsamında görüş istenen bilet satıcısı firma, sadece aracılık ettiklerini, organizasyonda herhangi bir sorumlulukları bulunmadığını savundu.

