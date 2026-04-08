Konsolosluk önündeki saldırının ardından DAEŞ operasyonu. 19 gözaltı

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önündeki saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

ARAÇ DİLOVASI'NDAN KİRALANDI

Saldırganların olay yerine gelirken kullandıkları aracın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden kiralandığı belirlendi. Onur Ç. adına 5 bin 300 TL karşılığında kiralanan beyaz aracın 3 Nisan'da kiralandığı, kiralama süresinin daha sonra bir gün uzatıldığı tespit edildi.

KOCAELİ'DE ŞAFAK BASKINLARI

Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. İstanbul ve Kocaeli Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa Kocaeli'de operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen şafak baskınlarında 19 şüpheli, gözaltına alındı.