Konsolosluk önündeki saldırının ardından DAEŞ operasyonu. 19 gözaltı
08.04.2026 12:15
İstanbul'daki saldırının ardından Kocaeli'de DAEŞ'li teröristlere operasyon düzenlendi.
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun önündeki silahlı saldırının ardından Kocaeli'de DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önündeki saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
ARAÇ DİLOVASI'NDAN KİRALANDI
Saldırganların olay yerine gelirken kullandıkları aracın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden kiralandığı belirlendi. Onur Ç. adına 5 bin 300 TL karşılığında kiralanan beyaz aracın 3 Nisan'da kiralandığı, kiralama süresinin daha sonra bir gün uzatıldığı tespit edildi.
KOCAELİ'DE ŞAFAK BASKINLARI
Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. İstanbul ve Kocaeli Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa Kocaeli'de operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen şafak baskınlarında 19 şüpheli, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Dün saat 12.00 sıralarında Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünE Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan, bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine ateş açtı.
Polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı.
Çatışmada saldırganlardan Yunus Emre Sarban ölü ele geçirilirken, kardeş oldukları öğrenilen iki terörist ise yaralı olarak yakalandı.
Olayda iki polis memuru da hafif yaralandı.