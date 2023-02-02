Konsolosluklarını kapatan ülkelerin büyükelçilik temsilcileri Dışişleri'ne çağırıldı

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Türkiye'de terör eylemi tehdidi iddiasıyla konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.



Bu çağırılma sonrası gerçekleşecek toplantıda Dışişleri Bakanlığının tepkisini dile getirilmesi bekleniyor.

"PSİKOLOJİK HARP"

Kapatma kararlarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir." diyerek tepki gösterdi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Öte yandan AK Parti Sözcü Ömer Çelik de başkonsoloslukların açıklamalarını "sorumsuz" olarak nitelendirdi ve "Bu sorumsuzluk kabul edilemez." dedi.

"Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır." açıklamasında bulunan Çelik, Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddettiklerini ifade etti.

