Kontağını çevirince dehşeti yaşadı

Aksaray'dan kontağını çevirdiği otomobili alev alan sürücü Çilem Kavurmacı'nın kollarında ve yüzünde yanıklar oluştu.

Kontağını çevirince dehşeti yaşadı

Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Çilem Kavurmacı, yönetimindeki otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu.

Kavurmacı'nın, otomobilinin motoru durunca kontağı çevirip tekrar çalıştırmak istedi.

Otomobil bir anda alev aldı. Araçtan inen sürücünün kolları ile yüzünde yanık oluştu. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kontağını çevirince dehşeti yaşadı - 1

Kavurmacı, ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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