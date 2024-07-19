Konteyner dolandırıcılığına 3 yıl hapis

Samsun'da ikamet eden H.A., internet alışveriş sitesinden konteyner ilanı veren kişiler ile irtibata geçti ve konteyner almak için kapora olarak 2 bin lira gönderdi.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.A. şikayetçi oldu.

Olayla ilgili T.Ş.(32) hakkında dolandırıcılık suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı.

Davanın son duruşmasında T.S., mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 3 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı.