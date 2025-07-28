Konteyner kentte çıkan yangın panik yarattı

Adıyaman'da konteyner kentte çıktı. Yangın korku ve paniğe neden oldu.

Konteyner kentte çıkan yangın panik yarattı

merkez Yeni Mahalle'de bulunan K-19 Konteyner Kent'te bir konteynerde yangın çıktı. kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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