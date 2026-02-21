Konteyner kentte silahlı saldırı. Anne hayatını kaybetti, baba ve kızı ağır yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konteyner kentte ikamet eden bir aileye yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Olay akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte meydana geldi. İddiaya göre, aileyle husumeti bulunan M.D. isimli şüpheli, konteynere ateş açtı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Cemile ve Hüseyin Yıldırım çifti ile kızları Melike yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Cemile Yıldırım'ın (40) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve kızı ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Yıldırım (45) ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Polis, olay yerinden kaçan M.D'yi İskenderun ilçesinde saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ​​​​​​​

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin Kırıkhan Belediyesi'nde görevli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olduğu belirlendi.