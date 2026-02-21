Konteyner kentte silahlı saldırı. Anne öldü, baba ve kızı ağır yaralı
21.02.2026 03:14
Son Güncelleme: 21.02.2026 03:28
Hatay’daki konteyner kentte düzenlenen silahlı saldırıda Cemile Yıldırım hayatını kaybetti, eşi ve kızı ağır yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konteyner kentte ikamet eden bir aileye yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Olay akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte meydana geldi. İddiaya göre, aileyle husumeti bulunan M.D. isimli şahıs, Yıldırım ailesinin konteynerine ateş açtı.
Saldırıda 40 yaşındaki Cemile Yıldırım yaşamını yitirdi, 45 yaşındaki Hüseyin Yıldırım ile çiftin kızları M. Yıldırım ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Polisin, saldırının ardından kaçan şüpheli M.D.'yi yakalamak için başlattığı çalışmaları sürüyor.