Konteyner kentte yangın: Alevlere uykuda yakalandılar

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde kurulan Suudi Arabistan Konteyner Kent'teki bir konteynerde saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Depremzede ailenin yaşadığı konteynerde ısıtıcı ile temas eden yorganın tutuşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden çevredekiler camları kırarak aileyi dışarı çıkardı. Bölgeye sevk edien itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler bitişikteki konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.