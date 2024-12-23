Konteyner yüklü gemi yan yattı

İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı’nda AMNAH isimli konteyner gemisi bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Kuru yük gemisindeki 15 personel tahliye edildi. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konteyner yüklü gemi yan yattı
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Son dakika haberi! Ambarlı Limanı'nda gece saat 04.00 sıralarında Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yattı.

Gemide görevli 15 kişilik mürettebattan 10'u ekipler tarafından kurtarılırken, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıktı.

Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konteyner yüklü gemi yan yattı - 1 Kuru yük gemisi havadan görüntülendi.

Geminin etrafı yüzer bariyerle çevrilerek, deniz kirliliği riski kontrol altına alındı.

Kurtarma çalışmaları, liman başkanlığı koordinasyonunda sürüyor.

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