Konteyner yüklü gemi yan yattı

Son dakika haberi! Ambarlı Limanı'nda gece saat 04.00 sıralarında Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yattı.



Gemide görevli 15 kişilik mürettebattan 10'u ekipler tarafından kurtarılırken, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıktı.



Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

