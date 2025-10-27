Konteynerde yangın felaketi: Bebek öldü, annesi yaralı

Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki yangın felaketinde depremzede ailenin 1 yaşındaki bebeği M.C.S. hayatını kaybetti.

Çayır Mahallesi'nde, müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan anne ise hastaneye kaldırıldı. Erkek bebeğin cenazesi, Hatay Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dumandan etkilenen annenin tedavisi devam ediyor.