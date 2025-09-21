Konteynerden bilgisayar hırsızlığı: İki kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir konteynerden dizüstü bilgisayar çalan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de Meydan Mahallesi'ndeki konteynerden dizüstü bilgisayar çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.T. ve Y.Y. olduğunu belirledi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

