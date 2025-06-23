Kontrol altına alınan yangın yeniden başladı
Kırkağaç'ta önceki akşam başlayan ve kontrol altına alına alınan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle tekrar başladı. Bir mahalle boşaltıldı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki akşam başlayan yangına müdahale gece boyunca devam etti.
Ekiplerin yaklaşık 16 saatlik müdahalesiyle dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle akşam tekrar başladı.
BOSTANCI MAHALLESİ BOŞALTILDI
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 9 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozerle yangına müdahale devam ediyor.
Yangın bölgesine yakın kırsal Bostancı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.
MSB: 4 HELİKOPTERİMİZİ GÖREVLENDİRDİK
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), alevlere müdahale için 4 helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kırkağaç/Manisa'da meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere 4 adet helikopterimiz görevlendirildi." ifadeleri kullanıldı.
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