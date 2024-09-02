Kontrol noktası savaş alanına döndü: 2'si polis, biri bekçi 6 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil, uygulama yapan ekiplerin arasına daldı. Kazada 2'si polis, biri bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrol noktası savaş alanına döndü: 2'si polis, biri bekçi 6 yaralı

Midyat ilçesi Seyfettin Güneştan Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir aracı kontrol eden polis ekiplerine, kontrolden çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı.

Kazada polis memurları M.E. (31) ile H.Y. (32), bekçi H.A. (34) ve Ö.F.Y. (24), A.Ç. (19) ve M.S. (19) yaralandı.

Kontrol noktası savaş alanına döndü: 2'si polis, biri bekçi 6 yaralı - 1

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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