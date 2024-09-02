Kontrol noktası savaş alanına döndü: 2'si polis, biri bekçi 6 yaralı

Midyat ilçesi Seyfettin Güneştan Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir aracı kontrol eden polis ekiplerine, kontrolden çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı.



Kazada polis memurları M.E. (31) ile H.Y. (32), bekçi H.A. (34) ve Ö.F.Y. (24), A.Ç. (19) ve M.S. (19) yaralandı.