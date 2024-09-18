Kontrol noktasında motosiklet çarpan astsubay şehit oldu

Ordu'daki Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, jandarma trafik kontrol noktasında görev yaparken motosikletin çarpmasıyla şehit oldu.

Kontrol noktasında motosiklet çarpan astsubay şehit oldu

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde Turnasuyu Jandarma trafik kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, görev sırasında motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çangır'ı çevredeki özel hastaneye kaldırdı.

Çangır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kontrol noktasında motosiklet çarpan astsubay şehit oldu - 1

2 AY ÖNCE ATANMIŞ

Mehmet Fatih Çangır'ın, Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2 ay önce 'ya atanıp görevine başladığı öğrenildi.

Kazada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ise hastanede tedaviye alındı.

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