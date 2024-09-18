Kontrol noktasında motosiklet çarpan astsubay şehit oldu

Çangır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 AY ÖNCE ATANMIŞ



Mehmet Fatih Çangır'ın, Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2 ay önce Ordu'ya atanıp görevine başladığı öğrenildi.



Kazada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ise hastanede tedaviye alındı.