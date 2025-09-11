Kontrolden çıkan ambulans takla attı: 3 personel yaralandı

Gümüşhane'de kayganlaşan yolda bir ambulans takla attı. Kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Kelkit-Şiran karayolu Kılıçtaşı Köyü'nde hasta naklini tamamladıktan sonra Şiran’da bulunan istasyona dönmekte olan B.N. idaresindeki 29 DB 247 plakalı , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kılıçtaşı köyü çıkışında yolda savrularak takla attı.

Kazada sürücü B.N. ile ambulansta görevli sağlık çalışanları A.Y. ve H.D. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

