21.11.2025 11:19

Kontrolden çıkan araba dönerciye daldı
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil, bir dönerciye girdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dönerci dükkanına girdi.

 

Ali Baba Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EY 7489 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. 

 

Araç, kaldırımı aşarak yol üstünde bulunan bir dönerci dükkanına girdi.

 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde ve araçta hasar oluştu.

