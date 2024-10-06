Kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarpan araçta 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

'in Şehitkamil ilçesinde Çimento kavşağında iddiaya göre, seyir halinde ilerleyen 80 KH 838 plakalı aracın sürücüsü, bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Hafif ticari araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye, ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından araç içerisinde sıkışan yaralıları itfaiyenin yardımı ile bulundukları yerden çıkararak hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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