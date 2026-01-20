Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Selahattin Y.(27) yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza sonucu araç hurdaya döndü. Kazanın ardından olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araçtaki yolcular Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) hayatını kaybetti, sürücü ile yolcu Onur C. (24) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.