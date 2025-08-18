Kontrolden çıkan araç devrildi: Bir ölü
Tokat'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Samanlık Pazarı mevkisinde 38 yaşındaki Ö.B'nin kullandığı 34 V 7429 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp devrilerek sürüklendi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
