Kontrolden çıkan araç devrildi: Üç yaralı

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç devrildi: Üç yaralı

Zihni Y. (69) idaresindeki 19 ACD 359 plakalı otomobil, -Osmancık karayolu Çatak yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Yasemin Y. (64) ve Fendiye N. (69), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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