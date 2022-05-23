Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu: 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de kontrolden çıkan bir otomobil halısahaya uçtu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Alt Hat Boyu Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre yol üzerinde hızla seyir halinde olan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak o sırada içinde çocukların bulunduğu yol kenarındaki halı sahaya düştü.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Facidan dönülen kazada şans eseri halı sahada oynayan çocuklardan hiçbiri yaralanmazlen araç sürücüsü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ve yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında halı sahada bulunan gençlerden biri, “Biz burada maç oynuyorduk. Belki 100-120 ile geliyordu. Buraya geldi, el frenini bir çekti, takla atarak burada durdu. El freninin sesi geldi, direksiyonu toparlayamadı” dedi