Kontrolden çıkan araç inşaat alanına uçtu: 1 ölü

Kaza, Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa istikametine doğru seyir halinde olan Oktay Bora (21) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile demir korkulukları kıran otomobil inşaat alanına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.