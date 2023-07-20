Kontrolden çıkan araç inşaat alanına uçtu: 1 ölü

Bursa’da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, otomobiliyle inşaat alanına uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç inşaat alanına uçtu: 1 ölü

Kaza, Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden istikametine doğru seyir halinde olan Oktay Bora (21) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile demir korkulukları kıran otomobil inşaat alanına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan araç inşaat alanına uçtu: 1 ölü - 1

Kaza sonucu sürücü Oktay Bora ve Onur Karaorman yaralanırken, sürücünün yanında oturan Serdar Sezgin (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...