Kontrolden çıkan araç Menderes Nehri'ne uçtu

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde meydana gelen olayda 62 yaşındaki Kazım Demirli, gece saat 03.30 sıralarında, tarlasını sulamak için otomobiliyle evinden ayrıldı.

Sabah saat 09.30 sıralarında, Kazım Demirli'ye ait otomobili Güney Şelalesi'ne yakın bir noktada Büyük Menderes Nehri'ne uçmuş vaziyette gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.



Büyük Menderes Nehrine uçan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkartılırken, içerisinde kimseye rastlanılamadı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından nehir yatağında başlatılan aramalarda, saat 12.30 sıralarında aracın bulunduğu bölgenin biraz uzağında Kazım Demirli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

BİR CESET DAHA BULUNDU

Tedbir amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşın yarım saat sonrasında ise henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedini tespit etti.

Nehirden çıkartılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin Kezban Uçar’a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.