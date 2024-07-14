Kontrolden çıkan araç Menderes Nehri'ne uçtu

Denizli'nin Güney ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Büyük Menderes Nehri'ne uçması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan araç Menderes Nehri'ne uçtu

'nin Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde meydana gelen olayda 62 yaşındaki Kazım Demirli, gece saat 03.30 sıralarında, tarlasını sulamak için otomobiliyle evinden ayrıldı.

Sabah saat 09.30 sıralarında, Kazım Demirli'ye ait otomobili Güney Şelalesi'ne yakın bir noktada Büyük Menderes Nehri'ne uçmuş vaziyette gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.

Büyük Menderes Nehrine uçan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkartılırken, içerisinde kimseye rastlanılamadı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından nehir yatağında başlatılan aramalarda, saat 12.30 sıralarında aracın bulunduğu bölgenin biraz uzağında Kazım Demirli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

BİR CESET DAHA BULUNDU

Tedbir amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşın yarım saat sonrasında ise henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedini tespit etti.

Nehirden çıkartılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin Kezban Uçar’a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kiralık ev bulmak zorlaştı

TÜRKİYE HABERLERİ

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Trafik denetimlerinde 7 bin 620 araca ceza

Trafik denetimlerinde 7 bin 620 araca ceza

Kiracı evden ayrılmak isteyince 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirdiler, domuz bağı ile bağladılar

Kiracı evden ayrılmak isteyince 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirdiler, domuz bağı ile bağladılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...