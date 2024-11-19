Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yolda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Kazada 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.
Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde, Ercan sokak üzerinde seyir halinde olan C.K. yönetimindeki otomobil okul çıkışı sonrası evlerine gitmekte olan öğrencilerin arasında daldı.
Kazada 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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