Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yolda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Kazada 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı

Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde, Ercan sokak üzerinde seyir halinde olan C.K. yönetimindeki otomobil okul çıkışı sonrası evlerine gitmekte olan öğrencilerin arasında daldı.

Kazada 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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