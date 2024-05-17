Kontrolden çıkan araç önce ağaçlara, sonra bariyerlere çarptı

Kastamonu-Cide karayolunda Hakan A. idaresindeki 34 GKC 827 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.



SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, karşı şeride geçerek bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Hakan A., olay yerine gelen arkadaşları tarafından Cide Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Hakan A., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.