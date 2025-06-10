Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: Üç yaralı
Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden üç kişi yaralandı.
Bingöl'de şarampole devrilen araçtaki üç kişi yaralandı.
Alper Sayın idaresindeki 46 EV 099 plakalı otomobil, Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen eşi ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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