Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlanırken 1 kişi yaralandı.
Söğüt-Eskişehir karayolunda Murat A. idaresindeki 35 CVS 19 plakalı hafif ticari araç Çobanpınarı mevkiinde virajı alamayarak, 20 metrelik şarampole uçtu.
Araç içinde yolcu olarak bulunan Rabia A., (45) yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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