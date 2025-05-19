Kontrolden çıkan araç, şarampole uçtu: Üç yaralı
Balıkesir'de kontrolden çıkan bir otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada üç kişi yaralandı.
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.K. (44) idaresindeki 10 PU 088 plakalı otomobil, Selimağa Mahallesi mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ş.K. (57) ve H.U. (69) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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