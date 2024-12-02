Kontrolden çıkan araç su kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücü Serkan Belge hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç su kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi'nde Serkan Belge idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düştü.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobildeki 3'ü ağır 4 yaralı, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Serkan Belge, hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, Belge'nin cansız bedeni Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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