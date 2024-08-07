Kontrolden çıkan araç takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Serdar Özboyraz idaresindeki hafif ticari araç, Adıyaman merkez Petrol Mahallesi Türmüz Tepe Mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Serdar Özboyraz ile araçta bulunan Ahmet Barak, Hasan Eldemir ve Emrah Oktay yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Serdar Özboyraz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.