Kontrolden çıkan araç takla attı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Sivas-Kayseri Karayolu Taşlıdere mevkiinde M.S. idaresindeki 46 AER 643 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada araç içerisinde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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