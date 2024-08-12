Kontrolden çıkan araç takla attı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç takla attı: 4'ü çocuk 6 yaralı

-Kayseri Karayolu Taşlıdere mevkiinde M.S. idaresindeki 46 AER 643 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada araç içerisinde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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