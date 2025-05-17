Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu
Balıkesir'de kontrolden çıkan araç, tarlaya uçtu. Aracın sürücüsünü çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Balıkesir'in Karesi ile Balya ilçeleri arasında meydana gelen tek taraflı kazada, sürücüyü kazayı gören vatandaşlar kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Karesi ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi ile Balya ilçesine bağlı Büyükpınar Mahallesi arasındaki karayolunda gerçekleşti.
Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 10 AY 034 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle lale tarlasına uçtu.
Kazayı gören vatandaşlar, hemen tavanı ayrılan otomobilden sürücüyü kurtardı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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