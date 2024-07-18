Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi türbesi yakınında meydana geldi. Alaca istikametinden çevre yolu istikametine gitmekte olan Musa Can D. yönetimindeki 19 AK 272 otomobil tek şeritli yolda virajı alamayarak takla attı.

Takla atan otomobil savrularak yol kenarında tarlaya uçtu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Ahmet Talha K., Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralanırken Rüveyda Eryılmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazadan sonra araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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