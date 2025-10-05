Kontrolden çıkan araç toprak yığınına çarptı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobil otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Karanlıkdere mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.A.'nın (32) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
Kazada sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
