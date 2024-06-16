Kontrolden çıkan araç uçurumdan uçtu: 1 yaralı

Kaza, Seben-Kıbrıscık ilçelerinin yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık-Seben yolunda seyreden Durmuş Ali K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol ayrımında kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki uçuruma uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Durmuş Ali K. araçta sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.