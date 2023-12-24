Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı: 1 ölü

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyenlerin arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı: 1 ölü

Battalgazi ilçesi Elmayusu Caddesi Mahmut Kutan Sokak'ta Y.K. idaresindeki hafif ticari araç ile M.D. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddeti ile savrulan kamyonet, yol kenarında yürüyenlerin arasına daldı.

Kazada Dursun Kantiya (67) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı: 1 ölü - 1

Yaralı M.D. hastaneye, hayatını kaybeden Dursun Kantiya’nın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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