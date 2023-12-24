Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı: 1 ölü

Battalgazi ilçesi Elmayusu Caddesi Mahmut Kutan Sokak'ta Y.K. idaresindeki hafif ticari araç ile M.D. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile savrulan kamyonet, yol kenarında yürüyenlerin arasına daldı.



Kazada Dursun Kantiya (67) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralı M.D. hastaneye, hayatını kaybeden Dursun Kantiya’nın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.