Kontrolden çıkan araç zeytin tarlasına girdi
Kilis'te kontrolden çıkan otomobil zeytin tarlasına girdi. Sürücü yaralandı.
Kilis'te Öncüpınar Mahallesi’nde C.C. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin tarlasına girdi.
Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeytin tarlasına giren araç, çekici ve çevredeki vatandaşların yardımıyla güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Otomobil
- Kilis