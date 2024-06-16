Kontrolden çıkan ATV duvara çarptı: 2 yaralı

Kaza, konya'nın Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşlarındaki A.N.B. idaresindeki ATV motoru, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tek katlı bir kerpiç evin duvarına çarptı.

Kazada sürücü A.N.B. ve arkada oturan yolcu H.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.