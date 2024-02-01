Kontrolden çıkan işçi servisi devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Küçücek Fabrikalar Caddesi üzerinde, A.A. idaresindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı.
Meydana gelen kazada sürücü ve araçta bulunan E.Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği olayda ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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