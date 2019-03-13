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Kayseri'de kontrolden çıkan ay çekirdeği yüklü kamyonun, çarptığı 5 aracı da sürükleyerek beyaz eşya deposuna girmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Celal Ç'nin kullandığı 38 JH 157 kullandığı plakalı kamyon, Develi ilçesi Aşık Seyrani Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 5 araca çarptı.
Devrilen kamyon, çarptığı diğer araçları da önünde sürükleyerek 4 katlı binanın zemin katındaki beyaz eşya deposuna girdi.
SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ KİŞİ ÖLDÜ
Kamyon sürücüsü Celal Ç. ile yanındaki Şener K. hayatını kaybetti. Yoldan geçen bir kişi ise yaralandı. Yaralı, Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BİNADA BÜYÜK HASAR
Kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale geldi. Beyaz eşya deposunun yanı sıra üst katındaki dairede de büyük hasar oluştu.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazanın yol açtığı hasar nedeniyle araçların çarptığı bina oturanlar, tedbir amacıyla tahliye edildi.